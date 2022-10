Paraná Pesquisas: Em SP, Tarcísio tem 57,5% e Haddad, 42,5%

Vantagem de Tarcísio de Freitas em relação a Fernando Haddad se mantém em São Paulo (foto: Reprodução/Twitter e Marcelo Camargo/Agência Brasil)



O candidato de Jair Bolsonaro (PL) ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está com ampla vantagem no segundo turno das eleições em relação ao ex-prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad (PT), de acordo com a Paraná Pesquisas divulgada hoje (21/10).





Tarcísio apresenta 57,5% dos votos válidos, ante 42,5% de Haddad na modalidade estimulada. Nas intenções de voto, que se consideram os votos brancos e nulos, o candidato de Bolsonaro também se mantém na liderança da corrida, com 51%. Haddad tem 37,7%. Votos brancos e nulos somam 6,4% e, não sabem ou não responderam, são 5,0%.





A expectativa de vitória, que questiona quem os entrevistados acham que vai ganhar, independente da escolha do voto, também mostra Tarcísio em primeiro lugar. O ex-ministro tem 57% e apenas 31,3% consideram que Haddad vai sair vencedor da disputa do segundo turno.





O universo desta pesquisa abrange os eleitores do Estado de São Paulo, com uma amostra de 1810 entrevistados. O trabalho de levantamento de dados foi feito através de entrevistas pessoais, com eleitores com 16 anos ou mais em 77 municípios entre os dias 16 e 20 de outubro de 2022.





O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem estimada de erro é de aproximadamente 2,4 pontos percentuais. Olevantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º SP-01846/2022.