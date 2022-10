Lula sobre importância de Minas: 'Por que você acha que eu estou aqui?'

Lula criticou a estratégia de Romeu Zema em apoiar Jair Bolsonaro somente no segundo turno (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou a importância de Minas Gerais na disputa eleitoral durante uma coletiva nesta sexta-feira (21/10), em Juiz de Fora, na região da Zona da Mata.

"Por que você acha que eu estou aqui? Por que você acha que fui a Teófilo Otoni, vim a Juiz de Fora, vim pegar a força da companheira Margarida e do povo. Daqui vou para a Região Metropolitana de Belo Horizonte e na quarta-feira a Simone volta para Minas Gerais", declarou o petista, se referindo à prefeita Margarida Salomão (PT) e à senadora Simone Tebet (MDB).

Lula também criticou a estratégia do governador Romeu Zema (Novo), que se tornou coordenador da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

"Eu acho estranho porque durante o primeiro turno o governador desse estado não utilizou o Bolsonaro de jeito nenhum porque as pesquisas mostravam que 40% ou 48% dos eleitores dele votavam em mim. Então, para não perder meus eleitores, ele fingia que não tinha candidato a presidente. 'Ah, eu sou neutro, sou bonzinho'. Bastou terminar o primeiro turno, ele viu que o candidato dele estava perdendo e ele então já se definiu para o outro lado", ressaltou.





Lula em Minas

Mais cedo, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, Lula também esteve acompanhado por Tebet e da deputada federal eleita Marina Silva (Rede). Amanhã (22/10), às 9h, o petista e a emedebista vão a Venda Nova, também na capital, para mais uma caminhada.

O petista fez o primeiro ato de campanha após o primeiro turno na capital mineira no domingo (9/10), com caminhada que saiu da Praça da Liberdade e terminou com discurso na Praça Tiradentes.

Segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais apresentou, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um crescimento de 2,25% do eleitorado, passando a ter 16,2 milhões de pessoas aptas a votar. Em primeiro lugar está o estado de São Paulo.

Desempenho em Minas Gerais

Apesar do petista ter vencido as eleições presidenciais brasileiras no primeiro turno em Minas Gerais com 5,8 milhões de votos (48,29%), seu principal adversário político, Jair Bolsonaro (PL), que recebeu 5,2 milhões (43,6%), teve mais votos em sete das dez cidades-polo do estado: Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Uberaba e Uberlândia. Além disso, o atual presidente ganhou em Belo Horizonte por 46,6% a 42,53%.

Visitas de Bolsonaro

Oponente de Lula, Bolsonaro já realizou quatro visitas a Minas Gerais após o primeiro turno das eleições. A última aconteceu nessa terça-feira (18/10), quando o presidente voltou a repetir que a Manchester Mineira – assumiu tom simbólico nos discursos do presidente – foi o local onde ele renasceu, fazendo alusão ao atentado a faca cometido por Adélio Bispo em 2018 contra o então candidato à presidência pelo PSL.

