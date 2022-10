Marina Silva: 'Com Lula, conquistamos ampliação de cotas em universidades'

A ex-senadora do Acre pelo Rede também fez críticas ao atual presidente (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A deputada federal eleita por São Paulo Marina Silva exaltou, nesta sexta-feira (21/10), a extensão da política de cotas em universidades durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Acompanhando o ato de campanha do presidenciável petista na "Manchester Mineira", ela afirmou que, "quando o presidente Lula estava na presidência do Brasil, foi conquistado 'o direito de ampliar as cotas nas universidades'".





"As pessoas, como eu e você, de origem humilde, puderam ter igualdade de oportunidades. A gente pode ter o sapato e a roupa diferente, que não podemos comprar, mas, por dentro, todos somos iguais e temos as mesmas capacidades.





Na sequência, Marina afirmou que o objetivo do chefe do Executivo nacional é criar a instabilidade social. "Bolsonaro quer nos dvidir e desunir, mas uma casa dividida não prospera. Este país não é cindido. Ele é unido pela educação, saúde, proteção ao meio ambiente e defesa das mulheres", afirmou.

Marina finalizou dizendo que a luta é por "uma política justa e fraterna, que respeite os pretos e os indígenas".

Ofensiva estratégica em Minas

Hoje mais cedo, Lula esteve em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, acompanhado pela senadora Simone Tebet (MDB). Amanhã, às 9h, o petista e a emedebista vão a Venda Nova, em Belo Horizonte, para mais uma caminhada.





O petista fez o primeiro ato de campanha após o primeiro turno na capital mineira no domingo (9/10), com caminhada que saiu da Praça da Liberdade e terminou com discurso na Praça Tiradentes.





Segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais apresentou, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um crescimento de 2,25% do eleitorado, passando a ter 16,2 milhões de pessoas aptas a votar. Em primeiro lugar, está o estado de São Paulo. Logo, não é por acaso que os presidenciáveis tenham colocado cidades mineiras na rota pela busca de votos. Oponente de Lula, Bolsonaro já realizou quatro visitas a Minas Gerais após o primeiro turno das eleições.





A última aconteceu nessa terça-feira (18/10), onde o presidente voltou a repetir que a "Manchester Mineira" – assumiu tom simbólico nos discursos do presidente – foi o local onde ele renasceu, fazendo alusão ao atentado a faca cometido por Adélio Bispo em 2018 contra o então candidato à presidência pelo PSL.





Apesar do petista ter vencido as eleições presidenciais deste ano no primeiro turno em Minas Gerais com 5,8 milhões de votos (48,29%), seu principal adversário político, Jair Bolsonaro (PL), que recebeu 5,2 milhões (43,6%), teve mais votos em sete das 10 cidades-polo do estado: Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Uberaba e Uberlândia. Além disso, o atual presidente ganhou em Belo Horizonte por 46,60% a 42,53%.





Neste pleito, o petista foi o favorito nos outros três municípios de referência em Minas: Montes Claros, Teófilo Otoni e Juiz de Fora – uma das cidades que o presidenciável tenta manter o favoritismo para o segundo turno em 30 de outubro.

Vale lembrar que esse cenário se contrapõe ao de 2002, quando Lula derrotou José Serra no primeiro e segundo turnos em todos os dez principais municípios mineiros.