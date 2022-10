Lula: 'Fui o presidente que mais recebeu prefeitos'

Lula sobre Zema: 'Não lidera nada. É um empresário que teve a sorte' Ao falar sobre a relação com as Prefeituras e um possível apoio nas próximas eleições municipais, Lula afirmou que “não existe um país rico, se a prefeitura é pobre”.

Lula sobre privatização da Cemig: 'Sou contra'



A entrevista exclusiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conduzida pelo jornalista Benny Cohen, teve transmissão do "Jornal da Alterosa" na TV Alterosa e está disponível no canal do YouTube do portal Uai.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse ter sido o presidente que mais recebeu prefeitos no Planalto. A declaração aconteceu durante entrevista exclusiva com a TV Alterosa, Portal Uai e do jornal Estado de Minas, ao jornalista Benny Cohen, nesta sexta-feira (21/10).