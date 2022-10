Bolsonaro conta vivência no Exército ao afirmar que não é racista

Jair Bolsonaro (PL) durante entrevista no SBT, nesta sexta-feira (21/10) (foto: Nelson Almeida/AFP) O presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou nesta sexta-feira (21/10), em entrevista ao SBT, uma passagem de quando servia o Exército Brasileiro para afirmar que não é racista e trata "todo mundo igual". A resposta partiu de um questionamento sobre políticas públicas para a população negra nos quatro anos de mandato.









"Se eu fosse racista, por exemplo, ou não se preocupasse com os negros, eu teria deixado morrer afogado, porque afinal de contas eu botei minha vida em risco. E essa medalha, acredite, a cada três anos um militar a recebe, e aquele militar que por ventura tenha arriscado a sua vida para salvar a vida de terceiros, e o terceiro no caso era o recruta Celso, conhecido pelos colegas como Celso Negão", comentou.





A entrevista desta sexta-feira seria um debate presidencial entre Bolsonaro e Lula (PT). Contudo, Lula declinou o convite do SBT, o que levou a emissora a realizar uma entrevista de uma hora com o atual presidente.





O jornalista Carlos Nascimento, do SBT, media o programa. Estadão, Rádio Eldorado, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil também fazem parte do pool que participou da entrevista.





Lula terminou à frente no primeiro turno, em 2 de outubro, com 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro foi o segundo, com 43,2%. O segundo turno da eleição presidencial ocorre no dia 30 deste mês, domingo.