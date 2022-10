Bolsonaro no SBT: 'Brasil está pronto, está arrumado para voar'

Jair Bolsonaro durante entrevista ao SBT, nesta sexta-feira (foto: Reprodução/YouTube SBT News) O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, na noite desta sexta-feira (21/10), em entrevista ao SBT, que a economia brasileira está "arrumada". Segundo o candidato à reeleição na eleição presidencial deste ano, o Brasil está "arrumado para voar" a partir de 2023.









A entrevista desta sexta-feira seria um debate entre Bolsonaro e Lula (PT). Contudo, Lula declinou o convite do SBT, o que levou a emissora a realizar uma entrevista de uma hora com o atual presidente - ela começou às 21h30.





O jornalista Carlos Nascimento, do SBT, é o meiador do programa. Estadão, Rádio Eldorado, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil também fazem parte do pool que participou da entrevista.





Lula terminou à frente no primeiro turno, em 2 de outubro, com 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro foi o segundo, com 43,20%. O segundo turno da eleição presidencial ocorre no dia 30 deste mês, domingo.