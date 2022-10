Luciano Hang acompanha Bolsonaro no SBT e critica Lula: 'Foge dos debates'

Luciano Hang em entrevista à SBT News, na noite desta sexta-feira (foto: Reprodução/YouTube SBT News) Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), o empresário Luciano Hang criticou na noite desta sexta-feira (21/10) Luiz Inácio Lula da Silva (PT), rival de Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial deste ano. Hang, que acompanha o atual governante para entrevista ao SBT, afirmou que Lula "foge dos debates".









A entrevista desta sexta-feira seria um debate entre Bolsonaro Lula . Contudo, Lula declinou o convite do SBT, o que levou a emissora a realizar uma entrevista de uma hora com o atual presidente - ela começará às 21h30.





Os jornalistas Carlos Nascimento, do SBT, e Márcio Gomes, da CNN Brasil, vão participar do programa. Estadão, Rádio Eldorado, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil também fazem parte do pool que organizou a entrevista.





Lula terminou à frente no primeiro turno, em 2 de outubro, com 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro foi o segundo, com 43,20%. O segundo turno da eleição presidencial ocorre no dia 30 deste mês, domingo.