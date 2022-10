Michelle sobre pedófilos: 'Bolsonaro e Damares vão atrás de vocês'

Michelle Bolsonaro e Damares Alves (Republicanos) estão em uma caravana pelo Brasil para tentar reduzir a rejeição do presidente Bolsonaro entre o eleitorado feminino (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Durante evento realizado no Clube Minas Gerais, em Ribeirão das Neves, nesta sexta-feira (21/10), a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, disse para a militância presente que Jair Bolsonaro (PL) e a senadora eleita pelo Distrito Federal Damares Alves (Republicanos) vão perseguir pedófilos."Damares já mandou o recado. Se preparem, pedófilos, porque Bolsonaro e Damares vão pegar um por um", avisou Michelle para os apoiadores que bradavam a cada frase proferida.Nem o atraso de quase duas horas do horário programado para o início - marcado inicialmente para as 18h30, começou às 20h10 - desanimou os presentes. Batizado de "Mulheres com Bolsonaro", a agenda tem o propósito de tentar diminuir a taxa de rejeição entre o eleitorado feminino."Se vocês estão aqui essa hora, vocês já são Bolsonaro, mas saia daqui dizendo: é o presidente que mais fez pelas crianças no Brasil, que mais fez pelas mulheres", afirmou a ex-ministra Damares, pedindo que o público presente buscasse virar votos para Bolsonaro.



Usando da pauta moral para tentar engajar a militância na busca por novos votos, Damares clamou para os presente conversarem com indecisos e pessoas que não partilham dos mesmos valores, para que "mesmo que não goste do Bolsonaro, pelas crianças, votem em Bolsonaro".

A agenda inclui a participação de lideranças religiosas e é organizada pela deputada federal Greyce Elias (Avante). No ato de hoje, o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) não esteve presente, apesar de ter sido confirmado pela equipe que organizou.

Ofensiva em Minas

Pela manhã, Damares e Michelle estiveram em Almenara, no Vale do Jequitinhonha. De lá, partiram para o Vale do Rio Doce, a um evento de campanha em Governador Valadares, no Parque de Exposições da cidade.



Neste sábado (21/10), a jornada por Minas Gerais continua. Em BH, terá discurso a apoiadores marcado para as 11h na Praça Geralda Damata Pimentel, na orla da Lagoa da Pampulha, seguido de passeata e motociata no sentido Zoológico e bicicleata no sentido Iate Tênis Clube. O senador eleito Cleitinho Azevedo (PSC) e o deputado federal eleito Bruno Engler (PL) também participam do evento na capital.



Na sequência, Damares e Michelle partem para a Zona da Mata, onde estarão em Ubá, no Ubaense Espaço Eventos, às 13h. Elas fecham a passagem por Minas no Triângulo Mineiro às 16h, quando fazem evento no Uberaba Tênis Clube, em Uberaba.



A equipe do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), concentra esforços na tentativa de virar o resultado do primeiro turno em Minas, quando Lula (PT) terminou cinco pontos percentuais na frente. Romeu Zema assumiu a coordenação da campanha no estado e busca apoio dos prefeitos mineiros. Bolsonaro já fez quatro viagens a Minas no segundo turno, três delas para Belo Horizonte e uma para Juiz de Fora e Montes Claros.