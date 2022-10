Com foco nas 32 milhões de abstenções, Lula revela estratégia ao 2º turno

Ao falar a respeito do assunto, Lula fez uma referência de futebol. “Duvido que um torcedor neutro vá assistir ao jogo do Flamengo no Maracanã ou do Corinthians e fique no meio da torcida”, riu.







A entrevista exclusiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conduzida pelo jornalista Benny Cohen, teve transmissão do "Jornal da Alterosa", na TV Alterosa, e está disponível no canal do YouTube do portal Uai (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DAPRESS)





De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 32,3 milhões de pessoas poderiam ter votado no primeiro turno, mas não foram exercer o voto.



Nas cidades em que Bolsonaro venceu no primeiro turno, em 2 de outubro, 16,4 milhões eleitores não compareceram às urnas. Já nas cidades que o ex-presidente Lula venceu na primeira etapa do pleito foram 15,9 milhões de abstenções, 2% menos que Bolsonaro.





Para Lula , a abstenção pode ter relação com a crise que vive o país. Segundo ele, muitas pessoas não foram votar porque não tinham dinheiro para o transporte.





“As pessoas não têm dinheiro para ir trabalhar. Como vão ter dinheiro para ir votar? Muita gente deixou, porque não tinha dinheiro Em 1969, trabalhava em uma fábrica e andava oito km a pé porque não tinha uma moedinha para pagar um ônibus”, concluiu.



Entrevista exclusiva

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou sua estratégia para conquistar mais votos durante o segundo turno. De acordo com o petista, ele vem visitando cidades com maior abstenção. A declaração aconteceu durante entrevista exclusiva com a TV Alterosa, Portal Uai e do jornal Estado de Minas, ao jornalista Benny Cohen, nesta sexta-feira (21/10).