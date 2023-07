Xuxa sobre 'pintou o clima' de Bolsonaro: 'Tarado. Atitude de pedofilia'

Xuxa comentou a fala do ex-presidente no podcast 'Quem Pode, Pod' (foto: Reprodução/Youtube)

A cantora e apresentora Xuxa Meneghel voltou a comentar a polêmica frase do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em que ele disse que "pintou um clima" com meninas venezuelanas adolescentes.Na ocasião, Xuxa comparou as acusações de pedofilia que o filme "Amor Estranho Amor", protagonizado por ela em 1982, ainda despertam, com as declarações do ex-presidente.