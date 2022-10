Damares com Michelle: 'Vamos pegar todos os pedófilos do Brasil'

Damares Alves, eleita senadora pelo Distrito Federal, discurso em BH ao lado de Michelle Bolsonaro (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) A senadora eleita pelo Distrito Federal Damares Alves (Republicanos) discursou neste sábado (22/10), no evento da primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Elas continuam a campanha em Minas Gerais, iniciada nessa sexta-feira.

"Estamos fazendo essa caravana das 'Mulheres com Bolsonaro' pelo Brasil para falar verdades porque inventaram mentiras. A nossa missão é descontruir as narrativas contra Bolsonaro, que enfrenta um ex-presidiário corrupto", afirmou.





A senadora também citou dados sobre o número de mortes de crianças, adolescentes e mulheres antes e depois do presidente Jair Bolsonaro (PL) ser eleito, em 2018, e terminou seu discurso dizendo que o governo "vai pegar todos os pedófilos do país".





O ato faz parte da estratégia para ajudar o candidato à reeleição, que perdeu no primeiro turno, em Minas e no Brasil, para Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





O encontro de hoje, que está sendo chamado de "Dia da Virada", tem como uma das organizadoras na capital mineira a pastora Daniela Linhares. O ato integra o movimento “Mulheres com Bolsonaro”, da vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Greyce Elias (Avante).

Invasão de igreja

Nessa sexta-feira, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Michelle repetiu uma notícia falsa. Ao criticar o Partido dos Trabalhadores (PT), a primeira-dama mencionou uma suposta invasão de uma igreja luterana em Joinville, no interior de Santa Catarina, por militantes de esquerda.

Leia mais: Em MG, Michelle Bolsonaro mente sobre invasão de igreja pela esquerda

Pregação anticomunista

Horas antes, em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, o evento foi permeado por pregações e orações. Entre os temas abordados, estavam pátria, família e combate ao comunismo, regime que os participantes temem ser implantado no Brasil em caso de vitória de Lula.