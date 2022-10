Em MG, Michelle Bolsonaro mente sobre invasão de igreja pela esquerda

Michelle Bolsonaro e a senadora eleita pelos Distrito Federal Damares Alves (Republicanos) participam de uma série de eventos pelo Brasil a fim de diminuir a rejeição de Jair Bolsonaro (PL) em relação ao eleitorado feminino (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Ofensiva em Minas

Em visita feita nesta sexta-feira (21/10) ao Clube Minas Gerais, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, Michelle Bolsonaro repetiu uma notícia falsa. Ao criticar o Partido dos Trabalhadores (PT), sigla de Luiz Inácio Lula da Silva - rival de Jair Bolsonaro na corrida presidencial deste ano -, a primeira-dama mencionou uma suposta invasão de uma igreja luterana em Joinville, no interior de Santa Catarina, por militantes de esquerda."Aconteceu no Paraná. O Instituto Luterano sendo invadido pela extrema esquerda", afirmou Michelle, errando o estado em que o vídeo foi registrado.A falsa invasão foi disseminada nas redes sociais por grupos bolsonaristas e viralizou. Trata-se de um vídeo que mostra jovens subindo escadas. Nas postagens, apoiadores do presidente afirmam que as cenas retratam a ocupação do Instituto Luterano de Joinville por pessoas ligadas a partidos de esquerda.As imagens, contudo, foram feitas durante um protesto dos alunos da Faculdade Ielusc (Instituto Educacional Luterano de Santa Catarina) contra a demissão de uma professora da universidade.Michelle seguiu com as críticas afirmando que "bastava comparar o que foi feito durante o governo petista e o governo Bolsonaro para tomar a decisão"."Tiveram 16 anos no poder não fizeram nada. Não levaram água para o Nordeste, agora estão prometendo picanha. Esse é o conto da serpente", afirmou a primeira-dama, em meio a um discurso de tom religioso.Antes da esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-ministra Damares Alves (Republicanos) discursou. Ela disse que "ia chamar o Lula de ladrão, mas que não pode". O público regiu gritando as palavras supostamente proibidas.Em seguida, sem citar o nome do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a senadora eleita afirmou que "essa nação não será governada por um bandido corrupto. Essa nação continuará a ser governada por um homem justo".Pela manhã, Damares e Michelle estiveram em Almenara, no Vale do Jequitinhonha . De lá, partiram para o Vale do Rio Doce, para um evento de campanha em Governador Valadares, no Parque de Exposições da cidade.Neste sábado (23/10), a jornada por Minas Gerais continua. Em BH, terá discurso a apoiadores marcado para às 11h na Praça Geralda Damata Pimentel, na orla da Lagoa da Pampulha, seguido de passeata e motociata no sentido Zoológico e bicicleata no sentido Iate Tênis Clube. O senador eleito Cleitinho Azevedo (PSC), e o deputado federal eleito Bruno Engler (PL) também participam do evento na capital.Na sequência, Damares e Michelle partem para a Zona da Mata, onde estarão em Ubá, no Ubaense Espaço Eventos, às 13h. Elas fecham a passagem por Minas no Triângulo Mineiro às 16h, quando fazem evento no Uberaba Tênis Clube, em Uberaba.A equipe do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), concentra esforços na tentativa de virar o resultado do primeiro turno em Minas, quando Lula (PT) terminou cinco pontos percentuais na frente. Romeu Zema assumiu a coordenação da campanha no estado e busca apoio dos prefeitos mineiros. Bolsonaro já fez quatro viagens a Minas no segundo turno, três delas para Belo Horizonte e uma para Juiz de Fora e Montes Claros.