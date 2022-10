Michelle Bolsonaro em BH: pastora Daniela Linhares explica 'dia da virada'

Apoiadoras de Jair Bolsonaro esperam pela chegada da primeira-dama (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

A pastora Daniela Linhares, da Igreja Batista Getsêmani, explicou porque este sábado (22/10) está sendo chamado de "dia da virada" pela campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) . Ela é uma das organizadoras do ato na capital mineira, que conta com a presença da primeira-dama Michelle, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.





"Lula ganhou aqui e no dia da virada a gente acredita que é a oportunidade que nós temos de conversar com os cidadãos e explicar quais são as pautas da Direita", declarou.





A pastora também explicou que o evento foi pensando, principalmente, para as mulheres e com o objetivo de mostrar a diferença das pautas de esquerda e de direita.





"As mulheres que estão em casa tomando decisões, ajudando os maridos. E também conscientizar das pautas culturais da esquerda. Que vão afetar as crianças no futuro", afirmou Daniela.

Pastora Daniela Linhares é uma das organizadoras do ato na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)





Michelle continua a campanha em Minas Gerais, iniciada nessa sexta-feira, ao lado da senadora eleita pelo Distrito Federal Damares Alves (Republicanos) e do governador Romeu Zema (Novo). O objetivo é ajudar Bolsonaro, que perdeu no primeiro turno, em Minas e no Brasil, para Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





O ato integra o movimento “Mulheres com Bolsonaro”, da vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Greyce Elias (Avante).