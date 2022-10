Roberto Jefferson compara Cármen Lúcia com uma 'prostituta'

Rafaela Gonçalves - Correio Brazilienzes



Roberto Jefferson disparou ofensas à ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Cármen Lúcia (foto: Reprodução/Twitter/@crisbrasilreal - NELSON JUNIOR/STF)

O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) distribuiu ofensas à ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Cármen Lúcia por votar a favor de punir a emissora Jovem Pan após a transmissão de declarações falsas contra o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um vídeo, de cerca de 1 minuto, divulgado nesta sexta-feira (21/10), o petebista comparou a ministra com uma "prostituta" por ter acompanhado o voto do ministro relator, Alexandre de Moraes."Fui rever o voto da Bruxa de Blair, da Cármen Lúcifer, na censura prévia à Jovem Pan, e não dá para acreditar", disse o parlamentar. "Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas, arrombadas, que viram para o cara e dizem: 'Benzinho, no rabinho é a primeira vez'. Ela fez pela primeira vez. Abriu mão da inconstitucionalidade pela primeira vez.Bruxa de Blair, é podre por dentro e horrorosa por fora. Uma bruxa, uma bruxa. Se puser um chapéu bicudo e uma vassoura na mão, ela voa. Deus me livre dessa mulher que tá aí nessa latrina que é o Tribunal Superior Eleitoral", concluiu.Jefferson, que já é conhecido por tumultuar o processo eleitoral e atacar instituições democráticas, está em prisão domiciliar pelo inquérito das milícias digitais. Sua prisão preventiva foi decretada em agosto de 2021 por determinação de Moraes.Em dezembro, o ministro havia negado um pedido de soltura do ex-deputado, mas, em janeiro deste ano, por questões de saúde, Moraes autorizou que ele cumprisse prisão domiciliar.A filmagem foi publicada no Twitter no perfil de sua filha, a ex-deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ), que escreveu na publicação: "Meu pai voltou com toda sua indignação! Depois tem quem diga que ele exagera, que não tem razão? ah não? O que aquela bruxa horrorosa fez foi digno de alguma punição severa! Tipo impeachment! Mas o escr*to do Pachecuzinho [Rodrigo Pacheco, presidente do Senado] querendo ser ministro não vai fazer JAMAIS!".Com indignação, a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) já disse ter acionado parlamentares de sua bancada para formalizar uma representação contra Jefferson. "É repugnante assistir, inacreditável que um cidadão tenha coragem de se referir naqueles termos a uma mulher, ainda mais uma mulher ministra da maior Corte de justiça do país", disse. "Nós não podemos aceitar nenhum desrespeito às mulheres e uma mulher que tem o poder de decidir sobre o país não pode ser intimidada como Roberto Jefferson tenta intimidar", acrescentou.As assessorias do Supremo Tribunal Federal (STF) e do TSE ainda não se pronunciaram.