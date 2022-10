Zema participa de live com Bolsonaro: 'PT significa tragédia'

Zema participou da 'super live' do presidente Jair Bolsonaro (PL)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), participou, neste sábado (22/10), da “super live” do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Durante a fala com o presidente, o governador fez críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT).

“Quem é mineiro sabe que PT significa partido da tragédia. São salários atrasados, uma merenda escolar que era água com arroz, prefeituras de minas quebradas, rede pública sem medicamento e o maior crime de todos: descontar de 200 mil funcionários públicos o empréstimo e não pagar os bancos. Isso é o que PT é capaz de fazer”, afirmou o governador mineiro.

“Pegamos um estado atrasado, um caos, e isso não pode acontecer com o Brasil. Já tiveram a chance. Ficaram em Brasília por 14 anos. E fizeram escândalos. Na minha opinião, PT nunca mais”, disse.

Bolsonaro participa de uma superlive” de 22 horas de duração neste sábado. A transmissão ao vivo, começou a às 17h, teve a participação do jogador Neymar. Estão previstas também a participação do ex-juiz e senador eleito pelo Paraná Sergio Moro (União Brasil), do pastor Silas Malafaia e outras personalidades.