Modalmais/Futura: Bolsonaro tem 50,5% dos votos válidos e Lula tem 49,5%

Por: Camila Germano - Correio Braziliense



Foram entrevistadas 2 mil pessoas entre os dias 17 e 19 de outubro. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08523/2022 (foto: AFP/REPRODUÇÃO)

Em nova rodada de pesquisas para as intenções de votos no segundo turno das eleições presidenciais, da Modalmais/Futura, divulgada nesta sexta-feira (21/10), o presidente Jair Bolsonaro (PL) e candidato à reeleição aparece na frente com 50,5% dos votos válidos — quando se desconsidera os votos nulos e brancos. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 49,5% das intenções.









Considerando os indecisos, nulos e brancos, a pesquisa mostra que Bolsonaro teria 46,9% dos votos enquanto Lula teria 45,9%. Os que não sabiam responder ou que estão indecisos representavam 3,3% e os que votariam branco ou nulo 3,8%.





Entretanto, nas eleições presidenciais, para que um candidato seja eleito são considerados apenas os votos válidos.









A pesquisa foi realizada pela Futura para o Banco Modal S/A. A amostra foi do tipo não probabilística com margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e confiabilidade de 95%. F





Foram entrevistadas 2 mil pessoas entre os dias 17 e 19 de outubro. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08523/2022.









Votos válidos

Bolsonaro (PL): 50,5%

Lula (PT): 49,5%

Votos totais

Bolsonaro (PL): 46,9% (alta de +0,4 ponto ante pesquisa anterior)

Lula (PT): 45,9% (queda de -1 ponto)

Não sabe, não respondeu ou indeciso: 3,3%

Branco/nulo: 3,8%.