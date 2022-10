Lula e Tebet fazem coro pela redução de abstenções e voto dos indecisos

É a segunda visita de Lula a Minas Gerais no segundo turno. O petista já esteve em Belo Horizonte em 9 de outubro (foto: Tulio Santos/EM/DA Press)





"Eu começo minhas palavras agradecendo a cada homem e a cada mulher porque se dependesse de Ribeirão das Neves eu teria vencido no primeiro turno. Mas essa nossa passeata de hoje tem uma razão de ser e eu queria explicar pra vocês. Nós temos milhões de pessoas que não foram votar no dia 2 de outubro. Aqui em Minas Gerais nós temos 30% dos jovens que tiraram título de eleitor e não foram votar. Temos outros milhões que não votaram por qualquer razão. Ou porque não queria, ou porque não tinha o dinheiro do ônibus ou porque não tinha sido convencido por nós. Então eu queria começar dizendo para vocês que nós temos de segunda a sábado para conversar com essa gente e explicar porque essa gente tem que votar e eles tem que derrubar esse fascista que governa nosso país", disse

A fala de Lula foi precedida por Simone Tebet, que fez ontem e hoje em Minas Gerais sua primeira aparição em atos públicos com o ex-presidente. Ela também começou seu discurso com foco nas abstenções.







Ver galeria . 19 Fotos Lula realizou ato eleitoral em Ribeirão das Neves, na Grande BH, neste sábado (foto: Túlio Santos/EM/DA Press )

Lula por Minas

Nesta sexta-feira (21/10), Lula esteve em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Hoje participou da caminhada de Venda Nova, em BH, até Justinópolis, em Ribeirão das Neves.

É a segunda visita de Lula a Minas Gerais no segundo turno. O petista já esteve em Belo Horizonte em 9 de outubro.

A agenda mineira é marcada pela primeira aparição em atos públicos ao lado da senadora Simone Tebet, que declarou apoio à campanha de Lula após terminar o primeiro turno em terceiro lugar na corrida presidencial.



Marina Silva (Rede) também acompanha o ex-presidente. As duas discursaram durante a passeata e também em trio elétrico ao fim do ato. "Nós, de hoje até o dia 30 de outubro temos um compromisso e um compromisso apenas. Através das redes sociais, dos círculos dos nossos amigos, nas nossas igrejas, nas nossas casas. Levanta a mão aqui quem conhece alguém que anulou o voto. Quem conhece alguém que votou em branco. Que votou em Ciro ou em Simone. Agora é hora de falarmos para essas pessoas, Ciro está com Lula, Simone está com Lula. Quem anulou o voto tem que dar o voto no 13 pela democracia", afirmou a senadora.

Durante passagem pela Grande BH neste sábado (22/10), Luiz Inácio Lula da Silv a (PT) focou o discurso nos eleitores que não foram às urnas ou anularam votos no primeiro turno. Após caminhada de Venda Nova, em Belo Horizonte, a Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, o ex-presidente, endossado pela senadora Simone Tebet (MDB) , pediu que apoiadores conquistem votos de quem não escolheu nem o PT nem Jair Bolsonaro (PL) na votação votação dia 2 de outubro.