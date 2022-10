Neymar elogia valores de Bolsonaro: 'Me sinto patriota'

Neymar participa da 'super live' de Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução) O jogador de futebol Neymar participa da “super live” do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, neste sábado (22/10). Durante conversa com o chefe do Executivo federal, ele disse que escolheu o presidente como seu candidato pelos valores que Bolsonaro carrega.





“Fala presidente! Queria estar com você aí. Bom, estou muito feliz de participar dessa live e não ter medo de lutar, assim como nosso presidente. Apoio nosso presidente. A gente sabe o que a gente precisa. E falando sobre a copa? Nada melhor. Bolsonaro presidente. Ganhar a copa…”, brincou o jogador que é camisa 10 da seleção brasileira.









Ao falar sobre seu posicionamento político, Neymar disse acreditar nas pautas que Bolsonaro carrega. “O que me motivou a escolher Bolsonaro foi os valores que o presidente carrega, que são parecidos comigo e com a minha família. Isso me fez me posicionar. Vi que ele estava precisando dessa força. E eu ajudo muita gente. Convoco todos a se posicionarem. Vocês têm sua liberdade.”





Ainda segundo Neymar, se posicionar foi extremamente importante. “Meu nome já esteve com várias polêmicas. Mas essa me deixa mais forte. Me sinto patriota”, concluiu.





Bolsonaro participa de uma superlive” de 22 horas de duração neste sábado. A transmissão ao vivo, começou a às 17h, teve a participação do jogador Neymar. Estão previstas também a participação do ex-juiz e senador eleito pelo Paraná Sergio Moro (União Brasil), do pastor Silas Malafaia e outras personalidades.