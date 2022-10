Guedes pede em super live: 'Trabalhador e aposentado, confie no presidente'

Paulo Guedes participa de live realizada por Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução)

O ministro da Economia Paulo Guedes, um dos participantes da 'super live' de 22 horas realizada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) neste sábado (22/10), pediu que as pessoas mais pobres confiem no candidato à reeleição e reclamou das acusações de que o governo não vai reajustar benefícios sociais pelo índice da inflação."Trabalhador, aposentado, pensionista, confie no presidente Jair Bolsonaro. No meio da guerra, da pandemia, é claro que vamos dar aumentos. O presidente desde o início tem a grande preocupação com os 'invisíveis'", implorou Guedes, afirmando que o presidente se preocupa com quem está em maior vulnerabilidade social e que foi o que o fez criar o auxílio.Paulo Guedes se mostrou desconfortável com a acusação de que o governo vai diminuir o salário. André Janones (Avante-MG) acusou o ministro de tentar desindexar o reajuste salarial pelo índice da inflação, o que faria com que o valor real fosse diminuído. Nos últimos quatro anos, o salário mínimo não teve aumento real, sem aumento do poder de compra. Em entrevista ao site O Antagonista, o ministro da Economia desmentiu a informação e disse ter pedido para o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a retirada do vídeo do opositor do ar.Durante a live, Paulo Guedes falou que Bolsonaro reclamou da acusação.“Estão roubando a esperança do povo brasileiro ao falarem que vamos diminuir salário mínimo. Estão roubando esperança. Roubaram antes e roubam de novo", teria dito o presidente ao ministro.

Participarão da live de Bolsonaro, o jogador Neymar, empresário Roberto Justos, governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), pastor Silas Malafaia, o ministro Fábio Faria (PP-RN), o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e outros