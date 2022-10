Janones acusa governo Bolsonaro de reduzir salário mínimo e aposentadorias

Deputado federal André Janones em frente ao Ministério da Economia (foto: Reprodução/redes sociais )

O deputado federal André Janones (Avante) acusou o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) de propor a redução do valor do salário mínimo, de aposentadorias, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pensões. O ministro da Economia Paulo Guedes rebateu as acusações.

Janones fez uma live em frente ao Ministério da Economia. Ele disse que estava saindo do prédio para informar que o ministro Paulo Guedes, que comanda a pasta, teria anunciado a redução no valor do salário mínimo, aposentadorias, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pensões. A medida começaria a valer a partir de 2023.

“Estou com os documentos aqui nas mãos. Não é fake news, não é notícia falsa. Paulo Guedes acaba de anunciar que os benefícios sociais não serão mais reajustados pelo índice da inflação. Denunciem isso para o país inteiro”, convocou.





Em seguida, o deputado disse que se a medida já estivesse em vigor, o salário mínimo seria reduzido para R$ 1.094. “Não estou pedindo votos. Não importa em quem você vota, nos ajude a impedir esse crime.”





Janones pediu ainda que os aposentados compartilhassem sua fala em todos os grupos no Whatsapp e alegou que Bolsonaro quer reduzir o valor dos benefícios “ferrando com o povo mais pobre.”





O ministro Paulo Guedes desmentiu a informação, em entrevista ao site O Antagonista. Guedes afirmou ainda que enviou o vídeo para o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pedindo a retirada do conteúdo do ar.





O ministro da Economia afirmou ainda que “nem durante a pandemia o governo deixou de reajustar o salário mínimo e as aposentadorias.”