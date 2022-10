Bolsonaro sobre impeachment de ministros do STF: 'Compete ao Senado'

Jair Bolsonaro durante entrevista no SBT, nesta sexta-feira (foto: Reprodução/YouTube SBT News)



O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) afirmou, na noite desta sexta-feira (21/10), que o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) "compete exclusivamente ao Senado Federal". A afirmação foi feita em entrevista aos jornalistas Carlos Nascimento e Carlos Gomes, no SBT. O questionamento foi feito com base em um comentário feito nesta sexta-feira (21/10) pelo vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), que disse que Alexandre de Moraes, à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), "ultrapassou os limites" no âmbito das eleições deste ano e precisa ser "freado pelo senado".









"Eu não pretendo entrar com nenhum pedido de impeachment contra o senhor Alexandre de Moraes, até qualquer um do povo pode fazê-lo. Isso compete então, qualquer processo de cassação, impeachment né, compete exclusivamente ao Senado Federal", completou.



Nesta sexta, o SBT planejava um debate entre Bolsonaro e Lula (PT), mas teve que modificar o programa, transformando-o em uma entrevista, já que Lula declinou o convite da emissora.



O jornalista Carlos Nascimento, do SBT, é o mediador do programa. Estadão, Rádio Eldorado, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil também fazem parte do pool que participa da entrevista.





Lula terminou à frente de Bolsonaro no primeiro turno, em 2 de outubro, com 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro foi o segundocolocado, com 43,20%. O segundo turno da eleição presidencial ocorre no dia 30 deste mês, um domingo.