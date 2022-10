Zema a Bolsonaro: mineiro é desconfiado e precisa de tempo para mudar voto

Zema disse que a ultrapassagem de Bolsonaro em Minas deve aparecer nas próximas pesquisas eleitorais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse para a equipe de Jair Bolsonaro (PL) que o candidato ainda não ultrapassou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas eleitorais no estado por causa da desconfiança dos mineiros.

A informação é da coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo. De acordo com Zema, os mineiros precisam de tempo para absorver a informação de que ele está apoiando Bolsonaro e que devem escolher reeleger o presidente apesar do voto em Lula no primeiro turno.

Para os bolsonaristas, o governador reeleito em Minas disse que a ultrapassagem de Bolsonaro no estado deve aparecer nas próximas pesquisas eleitorais.

Na última terça-feira (18/10), Jair Bolsonaro esteve em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e valorizou a força política de Minas. O presidente também se mostrou confiante ao afirmar que o estado já "virou" a disputa à Presidência.

Zema anunciou o apoio a Bolsonaro dois dias depois do primeiro turno das eleições gerais, em 4 de outubro. O apoio de Zema a Bolsonaro é considerado pelo presidente como fundamental para tentar virar a disputa em Minas e no Brasil.

Bolsonaro ficou atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais no primeiro turno, com 43,6%. Lula recebeu 48,29%.