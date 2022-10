Bolsonaro destaca peso de Minas na eleição e pede votos em Juiz de Fora

Jair Bolsonaro durante discurso em Juiz de Fora, na tarde desta terça-feira (foto: Túlio Santos/EM/DA Press) O presidente Jair Bolsonaro (PL) valorizou a força política de Minas Gerais durante discurso em Juiz de Fora, cidade mineira da Zona da Mata, na tarde desta terça-feira (18/10), na Praça da Estação. Em breve pronunciamento, de apenas sete minutos, o candidato à reeleição também se mostrou confiante ao afirmar que o estado já "virou" a disputa à Presidência.













"Minha Juiz de Fora. Minha segunda terra natal. Hoje é o Dia do Médico. Agradeço aos médicos da Santa Casa de Juiz de Fora por terem salvo minha vida no dia 6 de setembro de 2018. Agradeço a Deus por essa vida e a Ele também pela missão de ser presidente da República", discursou.





Bolsonaro também não economizou nos elogios a Minas. Primeiro, chamou o estado de "estado da liberdade". Depois, enalteceu ao governador mineiro reeleito, Romeu Zema (Novo). Desde o fim do primeiro turno, Zema apoia Bolsonaro e atualmente atua como coordenador da campanha do presidente.





"Eu só tenho a agradecer a todos por esse momento. Ao meu lado uma pessoa fantástica, que tem me dado apoio pela reeleição, o nosso governador Romeu Zema", afirmou.





O presidente fez questão destacar as origens de seu vice de chapa Walter Braga Netto (PL), que é mineiro de Belo Horizonte. "Minas Gerais, sempre quando tem alguém daqui nas cabeças de chapa, o destino do Brasil é para melhor. Não há preço que pague um momento como esse", disse.





A pauta conservadora não ficou de fora do discurso, assim como a expansão do metrô de BH, que o candidato assumiu como compromisso de campanha.





Por fim, o postulante agradeceu aos apoiadores que estavam a seu lado - em sua grande maioria, parlamentares e figuras políticas fortes em Minas, entre eles: Nikolas Ferreira (PL-MG), vereador belo-horizontino e deputado federal eleito; Bruno Engler (PL), deputado estadual reeleito; Marcelo Álvaro Antonio (PL-MG), deputado federal reeleito; Cleitinho (PSC), deputado estadual e senador eleito; e Carlos Viana (PL-MG), senador e candidato derrotado ao Governo de Minas, são alguns deles. Todos discursaram, assim como Zema, Braga Netto e também o deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente.





Apesar de confiante, Bolsonaro não perdeu a chance de pedir votos aos eleitores mineiros, já que precisa virar a disputa presidencial neste segundo turno, marcado para 30 de outubro. No primeiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou à frente do peelista, com 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro teve 43,20%.





O mandatário também ficou atrás do petista em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com 43,6%. Já Lula foi o escolhido por 48,29% dos votantes.





"Não vai ter virada não, a virada já aconteceu", afirmou o presidente. "O futuro é nosso. O Brasil continuará sendo um país próspero e livre. Graças à vontade e o empenho do seu povo. A todos vocês, votemos por nós, mas mais ainda por esses pequeninos que estão aqui ao meu lado. O futuro deles passa pelas mãos de vocês. No próximo dia 30, votar 22, reelegendo Jair Bolsonaro para a Presidência da República", recomendou.





Esta foi a quarta visita do candidato Minas depois do primeiro turno. De Juiz de Fora, Bolsonaro seguiu para Montes Claros, no Norte do estado, onde realizará outro ato de campanha nesta quarta-feira (19/10). Pela manhã, Bolsonaro esteve em São Gonçalo, cidade do Rio de Janeiro, para um ato eleitoral.

Em 6 de outubro, o dirigente participou de um evento eleitoral com empresários do ramo da indústria; na última quarta-feira (12), esteve em um culto evangélico. Já na sexta-feira (14), o presidente se reuniu com prefeitos mineiros. Os três atos ocorreram em Belo Horizonte.

Aliados no front

Na visita a Juiz de Fora, os aliados de Bolsonaro se mostraram otimistas quanto à virada do candidato não só em Minas, como no Brasil. Primeiro a discursar, o filho "02" do presidente reforçou que a virada já aconteceu.





"Minas já virou, hein? Graças ao trabalho de cada um de vocês. Muito obrigado. Essa que é a segunda cidade natal do meu pai. Muito obrigado por estarem aqui", disse o deputado no palanque.





Cleitinho chegou a puxar o grito de "eu acredito" ao fim do discurso. "Tem como virar, e Minas Gerais vai virar. A cereja de bolo é o governador Romeu Zema, que abraçou a campanha do nosso presidente, e a gente vai virar", disse.





Nikolas provocou Lula durante o discurso. "Jovens que estão aí muitos sendo enganados pelas mentiras mirabolantes do PT, fantasiosas. Dá só uma olhada: o Lula prometeu picanha, vocês viram? Agora, no debate, ele já falou em churrasquinho, presidente. No final das contas, vai entregar cachorro".





Já Zema, último a discursar, relacionou a reeleição de Bolsonaro com o futuro do Brasil. "Nós precisamos trabalhar nesses 12 dias, conscientizar aqueles que não votaram Bolsonaro no primeiro turno (...) O Brasil depende deste homem aqui para termos um futuro", argumentou.