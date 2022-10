Roberto Jefferson se entrega à polícia depois de 8 horas

O ex-deputado federal é aliado do presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/TV Alterosa)

O ex-deputado federal Roberto Jefferson se entregou à polícia na noite desta domingo (23/10) em Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro, após negociações com a Polícia Federal. Mais cedo, ele atirou e jogou uma granada contra um delegado e uma agente, que foram parar no hospital. Eles cumpriam um mandado do Supremo Tribunal Federal para levar Jefferson de volta para a cadeia.

Bolsonaro repudia ação de Jefferson

O ex-deputado federal, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, já estava em prisão domiciliar e confessou o ataque nas redes sociais, onde publicou vídeos sobre a agressão aos policiais. No fim da semana passada, o bolsonarista gravou vídeo ofendendo a ministra Carmen Lúcia.

Bolsonaro disse ser contrário à postura do ex-deputado federal. "Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Cármen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP", publicou em suas redes sociais.

Lula diz que ataque é 'aberração'

O presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de "aberração" a conduta de Jefferson. "Ainda está muito incipiente, mas ouvi dizer que não só trocou tiros como ele jogou uma granada nos policiais. A gente nunca viu uma aberração dessas, uma ofensa dessas, uma cretinice dessas, que esse cidadão, que é o meu adversário, estabeleceu no país", disse, durante coletiva de imprensa em São Paulo.