Cinegrafista da Globo é agredido durante cobertura do caso de Jefferson

Cinegrafista Rogério de Paula é agredido por bolsonarista durante cobertura de ataque do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) contra policiais federais (foto: Reprodução/Twitter)

O cinegrafista Rogério de Paula, da Rede Globo, foi agredido durante a cobertura dos ataques a tiros e com uma granada, realizados por Roberto Jefferson (PTB-RJ), neste domingo (23/10), contra agentes da Polícia Federal que cumpriam uma determinação de suspensão da prisão domiciliar decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.Rogério de Paula foi empurrado pelas costas por um homem que vestia uma camisa verde com dois adesivos da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) . O cinegrafista ficou caído no asfalto após o ataque e está passando por exames. Polícia Federal está realizando um cerco em frente à casa do político. A decisão de Moraes foi tomada após ataques direcionados a também ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia.Ao chegarem ao local, os agentes foram alvejados por tiros disparados pelo ex-parlamentar.Jefferson é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) e tentou ser candidato ao Palácio do Planalto neste ano. Acabou barrado pela Justiça Eleitoral, mas lançou no páreo o autointitulado padre Kelmon Luis, que chegou à casa do ex-deputado no Rio de Janeiro , neste domingo, onde a PF faz um cerco ara prender Jefferson.