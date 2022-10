Agente da PF ri ao negociar rendição com Jefferson: 'Fica tranquilo'

Roberto Jefferson (PTB), Padre Kelmon (PTB) e agente da Polícia Federal conversam amigavelmente (foto: Reprodução)

Um vídeo realizado durante a negociação entre a Polícia Federal e o ex-parlamentar Roberto Jefferson (PTB), para rendição, chamou atenção nas redes sociais. Nas imagens, o policial conversa amigavelmente com o político e ri em diversos momentos."Fica tranquilo", afirma o agente, após Roberto Jefferson afirmar que o policial ferido atirou primeiro nele e que ele, Jefferson, reagiu.Os dois riem quando Jefferson relata que jogou uma granada de efeito moral, e que os estilhaços atingiram uma policial presente.O petebista segue narrando o caso e afirma que os tiros dados na viatura da Polícia Federal foram feitos quando os policiais não estavam nela. O vidro dianteiro e um lateral foram danificados. Uma bala atravessou o encosto de cabeça do banco do passageiro dianteiro.