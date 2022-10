Bolsonaristas protestam contra prisão de Roberto Jefferson

Cintia, última à direita, e outros apoiadores de Bolsonaro que protestaram a favor de Jefferson (foto: Bruno Barros / EM)

Bruno Luis Barros

Enviado especial a Comendador Levy Gasparian (RJ)



Dezenas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) prestaram apoio ao ex-deputado federal Roberto Jefferson, que se entregou à polícia na noite deste domingo (23/10) em Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro, após oito horas de negociações com a Polícia Federal.





Mais cedo, ele atirou e jogou uma granada contra um delegado e uma agente, que foram parar no hospital. Eles cumpriam um mandado do Supremo Tribunal Federal para levar Jefferson de volta para a cadeia.





A reportagem do Estado de Minas registrou o momento em que a viatura da PF foi removida por um serviço de guincho terceirizado. Os tiros atingiram o para-brisa e a lateral direita do veículo.





Apesar disso, os apoiadores do presidente entendem que a ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes viola o princípio da liberdade de expressão.





O pedido de prisão de Jefferson ocorre após ele descumprir determinação judicial de não usar as redes sociais. Anteontem, ele divulgou gravação atacando, com palavras de baixo calão, a ministra Cármen Lúcia do supremo Tribunal Federal (STF) por causa de um voto dela em julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





O que pensam os apoiadores





Para a empresária do ramo de transportes Izabel Chrystina Porto Lima, de 53 anos, a ofensiva do STF contra Jefferson é uma forte censura. "Estamos vivendo uma ditadura antecipada comandada pelo STF com aval do PT", inicia, destacando que Jefferson merece crédito em decorrência de suas delações que evidenciaram escândalos de corrupção na era petista.





"Larguei meu dia e vim acompanhar. Ele merece esse apoio. Foi ele quem mostrou a cara do Brasil. Ele assumiu os próprios erros em prol de um bem maior. Os escândalos do mensalão e petrolão só vieram à tona por conta dele", finaliza.





Já a confeiteira Cintia Cristina, 41 anos, fez questão de enfatizar que está a favor da imprensa e da liberdade de expressão.









Para Cintia, Moraes "mandou prender um homem de bem na casa dele". "Eu não concordo com o que ele fez com a polícia, não concordo com a atitude dele. Mas eu acredito que ele defendeu a honra e a família dele. Nós estamos aqui para apoiar não a troca de tiro, mas nós não aceitamos o Roberto Jefferson ser preso."





"O mundo hoje vê o Brasil como fonte da corrupção graças a ele. Ele foi lá, ele denunciou e, através da denúncia de Roberto Jefferson, nós conhecemos quem é quem na política. E nós estamos lutando pela liberdade dele."