Ex-mulher de Pazuello: 'Manaus foi teste de imunidade de rebanho'

Ex-mulher de Pazuello foi as redes sociais dizer sobre crise no sistema de saúde em Manaus (foto: Redes Sociais/Agência Senado)

Andrea Barbosa, ex-mulher do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, disse que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) usou a situação de Manaus, como "laboratório de teste de imunidade de rebanho". Em um dos momentos mais graves da pandemia, Manaus enfrentou um colapso no sistema de saúde por falta de oxigênio para os pacientes internados pela COVID-19.