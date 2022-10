Roberto Jefferson é indiciado por quatro tentativas de homicídio

Ao total, foram oito horas resistindo a ordem do STF até a rendição, que aconteceu às 19h (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), Jefferson atacou policiais federais que cumpriam mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Durante a ação, Jefferson atirou com um fuzil e jogou granada nos policiais.





O indiciamento é referente aos dois agentes que foram feridos com estilhaços durante cumprimento de mandado de prisão e outros dois que estavam numa viatura, mas não chegaram a ser atingidos.





Ao total, foram oito horas resistindo à ordem do STF até a rendição, que aconteceu às 19h.





Jefferson não tinha permissão para ter armas de fogo em casa. De acordo com o sistema do Exército, a licença do ex-deputado estava suspensa e ele não poderia ter ou transportar armas fora de Brasília.





Roberto Jefferson (PTB), ex-deputado federal, foi indiciado pela Polícia Federal (PF) por quatro tentativas de homicídio. Decisão foi tomada no início da tarde desta segunda-feira (24/10).