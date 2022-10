Allan dos Santos diz que Moraes 'venceu' e Bolsonaro 'faz o que ele quiser'

O blogueiro e apoiador entusiasta do presidente Jair Bolsonaro (PL) , Allan dos Santos, publicou, nesta segunda-feira (24/10), um vídeo nas redes sociais em que afirma que o ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, “venceu”.

A declaração faz menção ao caso Roberto Jefferson, já que Bolsonaro ficou contra o aliado após o ex-deputado resistir à prisão, atirar com fuzil e jogar granadas em policiais federais na porta de sua casa, no interior do Rio de Janeiro. Na ocasião, a PF foi cumprir mandado de prisão expedido por Moraes, que revogou a prisão domiciliar de Jefferson.