Roberto Jefferson: agressor de cinegrafista é identificado e exonerado

A Câmara também afirmou que o parlamentar não compactua “com qualquer tipo de violência e desrespeito”. “Ainda mais com um jornalista no exercício de sua função. Ressaltamos que o vereador é a favor da democracia, diálogo e liberdade de expressão”, completou.

Diego Resende empurrou o cinegrafista, que caiu no asfalto. A câmera que o profissional usava quebrou durante a agressão (foto: Redes Sociais) Rogério tem 59 anos e trabalha há mais de 30 anos na Inter TV. Durante a cobertura da prisão de Jefferson — que recebeu a Polícia Federal com tiros e lançamento de granadas —, Diego empurrou o cinegrafista e acertou a cabeça dele, em frente à casa do ex-deputado, em Comendador Levy Gasparian.

Na ocasião, o jornalista sofreu um choque na cabeça, local onde passou por uma cirurgia recentemente, e teve um princípio de convulsão.





Ele foi corrido por colegas, que chamaram o Corpo de Bombeiros, e encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, onde passou por exames e passou a noite na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Leia a nota da Câmara na íntegra:





A Casa Legislativa trirriense vem a público externar repúdio às atitudes do assessor parlamentar Diogo Lincoln Resende, no episódio ocorrido em Comendador Levy Gasparian neste domingo, dia 23.





Essa não é a atitude que se espera de um servidor.





Informamos também, que após ter ciência do ocorrido, o vereador Robson de Souza (Robson dentista) não teve outra alternativa e solicitou à presidência, a exoneração imediata do servidor. Já que o vereador não compactua com qualquer tipo de violência e desrespeito. Ainda mais com um jornalista no exercício da sua função. Ressaltamos que o vereador é a favor da democracia, diálogo e da liberdade de expressão.





O presidente da Câmara de Vereadores, Ercules Rodrigues (Professor Erquinho) — defensor da liberdade de imprensa e do respeito aos profissionais que fazem seu trabalho com responsabilidade — também manifestou-se e repudiou todo e qualquer tipo de agressão, seja verbal ou física.

