Jair Bolsonaro vai a Teófilo Otoni e Uberlândia nesta quarta-feira (26/10)

Jair Bolsonaro (PL) vai voltar a Minas Gerais nesta quarta-feira (26/10) (foto: Ton Molina /Fotoarena/Folhapress)

Teófilo Otoni e Uberlândia, no Vale do Mucuri e no Triângulo Mineiro, respectivamente, serão destino da quinta visita de Jair Bolsonaro (PL) a Minas Gerais neste segundo turno. As viagens vão ocorrer nesta quarta-feira (26/10).Está prevista a paticipação do governador reeleito em Minas, Romeu Zema (Novo), coordenador de campanha do candidato no estado, além de outros políticos apoiadores.Está marcado um comício de eleitoral na Praça Tiradentes, em Teófilo Otoni, às 10h30. O presidente deve chegar em Uberlândia às 13h, mas a agenda ainda não foi informada pela campanha.

As recorrentes vindas de Bolsonaro ao estado tem como intenção tentar uma virada. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o primeiro turno com 48,43% dos votos, contra 43,2%. Desde 1955, todos os presidentes que venceram em Minas foram eleitos.



A ida de Bolsonaro a cidade do Vale do Mucuri ocorre cinco dias após Lula, que esteve acompanhado da senadora Simone Tebet (MDB-MS), deputada federal Marina Silva (Rede-SP) e o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant (PSDB).