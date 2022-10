Em Minas, Lula e Tebet aparecem juntos pela primeira vez em ato público

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à presidência da República, movimentou Teófilo Otoni, na região mineira do Vale do Mucuri, na manhã desta sexta-feira (21/10). Ele chegou ao aeroporto da cidade às 11h24 e fez o primeiro ato público ao lado da senadora Simone Tebet (MDB-MS), terceira colocada no primeiro turno das eleições. Também estiveram na campanha a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) e o prefeito do município, Daniel Sucupira (PT), que comandou o desfile em carro aberto pelas ruas.Com microfone em punho, Sucupira falava com muita empolgação para as pessoas sobre as obras feitas pelo ex-presidente Lula em Teófilo Otoni, como o Restaurante Popular, o Instituto Federal de Educação e Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.Quando o carro de som onde estava a comitiva passou perto do Mercado Municipal, o Sucupira pediu para Lula receber um presente especial dos trabalhadores do mercado: carne de sol e mate-cola, símbolos da culinária da cidade.Em cima do carro de som, Simone Tebet adotou o mesmo estilo empolgado do prefeito Sucupira, pedindo para as pessoas gritarem o nome e o número de Lula. Ela disse que estava na cidade em nome da democracia.“Vamos tirar esse presidente desumano do poder, um presidente que flerta com o autoritarismo”. Em seguida, Simone pediu à multidão para cantar a música “é hora de Jair, já ir embora”.Marina Silva ressaltou que Lula vai restaurar a democracia no Brasil. “É impossível ter democracia com mais de 30 milhões de pessoas passando fome, com crianças passando fome”.A ex-ministra do Meio Ambiente e terceira colocada nas eleições presidenciais de 2010 e 2014 ressaltou ainda que o petista adotará políticas de estado para resolver o problema de insegurança alimentar no país.O governador Romeu Zema (Novo) foi lembrado de uma forma pouco amistosa nos discursos. O senador Alexandre Silveira (PSD) e o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant (PSDB), não pouparam críticas ao chefe do Exectuvo estadual.Segundo Brant, Zema tem feito campanha ostensiva para Jair Bolsonaro, mas em Teófilo Otoni a situação era diferente. “Aqui estão os verdadeiros mineiros, aqueles que não votam com os coronéis”.