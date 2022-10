Campanha de Lula visa 'neutralizar' visitas de Bolsonaro em MG

Lula estará em MG pela segunda vez no 2° turno, Bolsonaro visitou o estado quatro vezes (foto: YouTube/Reprodução/Sergio Lima / AFP) Minas Gerais receberá nesta sexta-feira e sábado (21 e 22/10) pela segunda vez no 2° turno das eleições, o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O eleitorado mineiro é foco da campanha do petista uma semana antes da decisão nas urnas para neutralizar a maratona de visitas que seu concorrente, Jair Bolsonaro (PL), esteve no estado acompanhado do governador Romeu Zema (Novo) - quatro vezes.









Enquanto o petista fez o primeiro ato de campanha após o 1° turno das eleições na capital mineira no domingo (9/10) em uma caminhada que saiu da Praça da Liberdade e terminou com o discurso do ex-presidente na Praça Tiradentes. Desta vez ele também passará pelo interior de Minas.





Nesta sexta-feira (21/10), Lula vai a Teófilo Otoni , na Região do Vale do Mucuri, acompanhado da senadora Simone Tebet (MDB) - candidata à presidência no 1° turno. que alcançou o 3° lugar - para uma caminhada na cidade a partir das 10h. O local escolhido foi a Praça da Imigrantes, no Centro. No mesmo dia eles estarão em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O ato será realizado na Avenida Francisco Bernardino, próximo à rua Benjamin Constant.





Por fim, no sábado, às 9h, o petista e a emedebista vão à Venda Nova, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para mais uma caminhada. A concentração será na Rua Padre Pedro Pinto, no número 6711, em frente ao Banco do Brasil. O destino final será Justinópolis, em Ribeirão das Neves.