Lula acena a eleitores de Zema em Minas: 'É com ele que eu vou trabalhar'

O Partido dos Trabalhadores (PT) começou a divulgar uma série de vídeos de campanha pelas redes sociais em alusão ao eleitorado de Minas Gerais, visando ao segundo turno da eleição presidencial deste ano. Em 2 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou o primeiro turno à frente não somente em âmbito nacional como também em território mineiro, mas o apoio do governador reeleito Romeu Zema (Novo) à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) pode impactar os eleitores, e o PT está atento a essa possibilidade.









"Meus amigos e minhas amigas, a independência é a grande marca de Minas. Vocês escolheram livremente seu governador, e é com ele que eu vou trabalhar como sempre trabalhei, independente dos partidos. Vamos juntos por Minas e pelo Brasil", diz Lula, em uma peça de campanha, que também pode ser usada em televisão e rádio.





Lula durante vídeo de campanha focado em Minas Gerais (foto: Divulgação/Partido dos Trabalhadores) O senador Carlos Viana (PL-MG), então candidato oficial de Bolsonaro em Minas, teve 7,23% e ficou na terceira posição. Zema teve como nome à Presidência da República no primeiro turno o correligionário Felipe d'Ávila (Novo), que teve somente 0,47% dos votos e ficou na sexta posição.





Dois dias depois do primeiro turno, Zema anunciou que trabalharia ao lado de Bolsonaro para alavancar a votação em Minas no segundo turno - a ser realizado em 30 de outubro. O governador mineiro reeleito se tornou o coordenador da campanha de Bolsonaro no estado e, desde então, participou de todos os atos ao lado do atual presidente em solo mineiro.





Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos.



A maior parte dos mineiros escolheu Lula no primeiro turno. O petista receber 48,29% dos votos e o atual presidente, 43,6%. A vitória de Lula também se repetiu no resultado final do primeiro turno no Brasil: o ex-presidente teve 48,43% dos votos, contra 43,20% de Bolsonaro.