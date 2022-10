Eduardo Bolsonaro se revolta com decisão que transferiu tempo de TV a Lula

Em uma publicação no Twitter, na manhã desta quinta-feira (20/10), o parlamentar questionou se a decisão foi justa com o presidente. "O TSE praticamente acabou com o tempo de televisão de Bolsonaro na reta final, transferindo quase tudo para o Ladrão. Você acha isso justo? É uma eleição com igualdade de condições entre os candidatos?", escreveu o deputado federal.