Gil do Vigor explica como funcionam as fake news

As fake news tem como objetivo legitimar um pensamento, favorecer ou prejudicar alguém. Nessa conversa expliquei um pouco de como funciona esse método, conseguem entender a gravidade? Lembrando que as principais vítimas são pessoas com idade avançada e pouca escolaridade. pic.twitter.com/Pqn52UaSMn %u2014 GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) October 17, 2022



Gil do Vigor, ex-participante do BBB 21, relembrou explicação das fake news (foto: Reprodução/Divulgação)

O economista Gil do Vigor relembrou um dos momentos em sua passagem pelo reality show Big Brother Brasil, edição de 2021, em que ele explica como funcionam as fake news. Em conversa com outros participantes da edição, Caio Afiune e Sarah Andrade, Gil afirmava que os candidatos se previnem da fake news, criando mentiras e as divulgando.









Para Gil, depois que a informação falsa está disseminada, os candidatos "provam" que aquilo era mentira, com o intuito de descredibilizar possíveis informações negativas que venham a sair, causando nos eleitores uma dúvida.





"Existe um efeito da contaminação, eu digo: 'Caio você viu que aquilo ali foi mentira?', qualquer outra informação negativa que aparecer sobre mim, você vai dizer: 'Pô, da outra vez foi mentira, será que essa é verdade?', e só disso, afeta os resultados das eleições", argumenta.

"Quando vem uma informação verdadeira sobre você, que poderia te afetar negativamente, não te afeta tão negativamente quanto poderia, porque você já usou uma ferramenta antes", completa.





Ao compartilhar o momento, Gil escreveu nas redes sociais que "as fake news tem como objetivo legitimar um pensamento, favorecer ou prejudicar alguém" e alegou que as principais vítimas dos conteúdos falsos "são pessoas com idade avançada e pouca escolaridade".