Lula vai a Teófilo Otoni, Juiz de Fora e Venda Nova em menos de dois dias

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virá a Minas Gerais nesta sexta-feira e neste sábado (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

Candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou presença em mais três caminhadas em Minas Gerais: Teófilo Otoni, Juiz de Fora e Venda Nova-Justinópolis, entre esta sexta-feira (21/10) e este sábado (22/10).O primeiro ato de campanha do petista após o primeiro turno também foi uma caminhada, mas em Belo Horizonte, saindo da Praça da Liberdade e terminando na Praça Tiradentes, onde foi feito um comício.Em Teófilo Otoni, na região do Vale do Mucuri, Lula estará na sexta, às 10h, e o evento será na Praça da Imigrantes, no centro da cidade.Ainda no dia 21, mas durante a tarde, às 16h, ele estará em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O ato será realizado na Avenida Francisco Bernardino, próximo à rua Benjamin Constant. O plano inicial era de que o presidenciável fosse a Governador Valadares, no região do Rio Doce, mas a campanha reviu o planejamento.Por fim, no sábado, às 9h, Lula vai a Venda Nova, na região Metropolitana de Minas Gerais, para uma caminhada. A concentração será na Rua Padre Pedro Pinto, no número 6711, em frente ao Banco do Brasil. O destino final será Justinópolis, em Ribeirão das Neves.

O eleitorado mineiro vem sendo disputado pelos dois candidatos. Nessa terça-feira (18/10), o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi a Juiz de Fora e Montes Claros realizar comícios com apoiadores.





Eleições

Lula ficou à frente de Jair Bolsonaro (PL) em Minas, com 48,29% dos votos válidos, contra 43,2%. Em contrapartida, o atual presidente ganhou em Belo Horizonte por 46,6% a 42,53%.



Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 12.655.228 mineiros votaram no primeiro turno.