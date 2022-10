Datafolha: Lula tem 49%; Bolsonaro, 45%

Este é o terceiro levantamento do Datafolha após o primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. Lula aparece à frente de Bolsonaro (foto: TV Globo/Reprodução)

A diferença dos candidatos está no limite da margem de erro, com o petista em vantagem.





O novo levantamento foi feito entre segunda-feira (17/10) e esta quarta (19/10), e os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.



Pesquisa

O Datafolha entrevistou 2.912 pessoas, em 181 municípios, entre os dias 17 e 19 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-07340/2022.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 49% de intenção de votos no segundo turno, e o presidente Jair Bolsonaro (PL), 45%. É o que aponta pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira (19/10).