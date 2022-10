Bolsonaro: 'Brasil não é mais o país do futuro. É o país do presente'

Luiz Ribeiro e Thiago Bonna

Jair Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo) e outros apoiadores realizaram ato de campanha em Montes Claros. (foto: Solon Queiroz/especial para o EM)

Disputa passa por Minas

Durante a visita feita nesta terça-feira (18/10) a Montes Claros, no Norte de Minas, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) voltou a afirmar que a economia brasileira "bombando" e que o Brasil "não é mais o país do futuro, mas sim o país do presente"."O Brasil não sucumbiu, nós resistimos, somos um exemplo para o mundo todo. A nossa economia está bombando. Desemprego pra baixo, PIB pra cima, grandes projetos, grandes obras. O futuro está em nossas mãos. Ousaria até dizer: não é mais o Brasil o país do futuro, o Brasil é o país do presente", afirmou o mandatário esta tarde durante comício realizado no Parque de Exposições da cidade mineira.Como de costume, a religiosidade foi pauta do discurso. "As mãos de vocês, dirigidas pelo nosso criador, poderão fazer que o Brasil continue nesse ritmo de progresso, paz e prosperidade", clamou o presidentem que atribuiu ao seu governo o méri da corrupção."Nós não queremos a volta ao passado, onde toda semana, viamos nas televisões dois ou três casos de mega corrupção em nosso Brasil. O nosso governo está completando quatro anos sem corrupção", afirmou.

Assim como em âmbito nacional, Lula (PT) liderou a corrida presidencial em Minas Gerais.

Escolhido por 5.802.571 mineiros, o candidato conquistou 48,29% dos votos válidos, contra 43,60% do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em Minas, Lula levou a maioria dos votos em 630 cidades, enquanto Bolsonaro, que busca a reeleição, conseguiu vantagem em 223 municípios. Considerando os vantantes de todo o território nacional, o resultado foi de 48,43% a 43,20%.

Jair Bolsonaro visitou Juiz de Fora nesta terça-feira (18/10) para comício na parte da tarde. O presidente dividiu o palanque com aliados, como Zema e o deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL).

Esta foi a quarta visita do candidato Minas depois do primeiro turno. De Juiz de Fora, Bolsonaro seguiu para Montes Claros, no Norte do estado, onde realizará outro ato de campanha nesta quarta-feira (19/10). Pela manhã, Bolsonaro esteve em São Gonçalo, cidade do Rio de Janeiro, para um ato eleitoral.

Em 6 de outubro, o dirigente participou de um evento eleitoral com empresários do ramo da indústria; na última quarta-feira (12), esteve em um culto evangélico. Já na sexta-feira (14), o presidente se reuniu com prefeitos mineiros. Os três atos ocorreram em Belo Horizonte.