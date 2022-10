Tebet vai estar ao lado de Lula durante caminhadas em Minas Gerais

Simone Tebet anunciou apoio a Lula no dia 5 de outubro, após ficar em terceiro lugar (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

A senadora Simone Tebet (MDB) vai estar em Minas Gerais na sexta-feira (21/10) e no sábado (22/10), ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi revelada à reportagem dopela equipe da parlamentar.

A campanha do petista confirmou presença em três caminhadas no estado: Teófilo Otoni, Juiz de Fora e em Venda Nova-Justinópolis, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O primeiro ato de campanha do petista após o primeiro turno também foi uma caminhada, na capital mineira.

Agenda

Após ficar em terceiro lugar no primeiro turno das eleições, Tebet anunciou apoio a Lula no dia 5 de outubro."Depositarei nele o meu voto porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a Constituição e a democracia", declarou à época.

Em Teófilo Otoni, na região do Vale do Mucuri, Lula e Tebet vão participar de um evento na sexta, às 10h. O local escolhido foi a Praça da Imigrantes, no centro da cidade.

Ainda no dia 21, mas durante a tarde, às 16h, eles estarão em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O ato será realizado na Avenida Francisco Bernardino, próximo à rua Benjamin Constant.

Por fim, no sábado, às 9h, Lula vai a Venda Nova, na região Metropolitana de Minas Gerais, para uma caminhada. A concentração será na Rua Padre Pedro Pinto, no número 6711, em frente ao Banco do Brasil. O destino final será Justinópolis, em Ribeirão das Neves.

