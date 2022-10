Bolsonaro irá amanhã a Teófilo Otoni e Uberlândia

Thiago Bonna



Bolsonaro esteve no assentamento Nova Jerusalém, no Distrito Federal, ontem (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, será o destino da quinta visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) a Minas Gerais neste segundo turno. Ainda está prevista uma ida a Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os dois atos de campanha serão realizados amanhã e contarão com a participação do governador reeleito Romeu Zema (Novo), coordenador de campanha do candidato no estado. Está marcado um comício na Praça Tiradentes, em Teófilo Otoni, às 10h30. Já no Triângulo Mineiro, o político deve chegar depois das 13h, mas a agenda ainda não foi informada pela campanha. As recorrentes vindas de Bolsonaro ao estado têm como intenção tentar uma virada. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, venceu o primeiro turno com 48,43% dos votos, contra 43,20%. Desde 1955, todos presidentes que venceram em Minas foram eleitos.





A ida de Bolsonaro ao Vale do Mucuri ocorre cinco dias após a de Lula, que esteve na cidade acompanhado pela senadora Simone Tebet (MDB-MS), pela deputada federal Marina Silva (Rede-SP) e pelo vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant (PSDB).





Ontem, o chefe do Executivo federal fez campanha no Distrito Federal. No início da tarde, visitou os acampamentos Nova Jerusalém e Leão de Judá, às margens da BR-060, e também gravou propagandas para o horário eleitoral. Ele discursou para lideranças locais e exaltou as regularizações de terra realizadas em sua gestão. O governo entregou 362 mil títulos de propriedades rurais entre 2019 e 2022, como parte do programa Titula Brasil. “Não existe satisfação maior que nesses assentamentos ver descer a bandeira vermelha e subir a nossa bandeira verde e amarela. Os assentados conseguiram a sua carta de alforria, sua liberdade”, disse.





Mais cedo, Bolsonaro almoçou em churrascaria na Vila Planalto, bairro de Brasília mais próximo ao Palácio da Alvorada. Ele foi acompanhado pelos ministros Paulo Guedes, da Economia; Célio Faria Júnior, da Secretaria de Governo; Bruno Bianco, advogado-geral da União; e Wagner Rosário, ministro-chefe da Controladoria-Geral da União. Durante o almoço, o presidente assistiu ao programa eleitoral veiculado na televisão.





Ao falar brevemente com a imprensa, fez ataques à campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Falta hombridade e caráter para enfrentar e discutir assuntos. Fica mentindo no horário eleitoral o tempo todo, falando de 'Bolsolão'. Nós sabemos que o PT apoiou o orçamento secreto, ou seja, talvez, a campanha mais baixa da história que eu tenha visto", disse o presidente.





Presidente teve menos inserções, diz ministro