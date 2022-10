Simone Tebet volta a BH na quinta-feira para encontro 'Mulheres com Lula'

Tebet declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

A senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada na eleição presidencial de 2022, volta a Belo Horizonte na próxima quinta-feira (27/10) para participar de um encontro com o coletivo "Mulheres com Lula" às 19h, no Hotel Dayrell, no centro da capital mineira. A parlamentar declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

O evento tem como objetivo debater e apresentar propostas a partir da experiência do Consórcio de Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais, que reúne lideranças, delegadas, defensoras, advogadas, deputadas, prefeitas e vereadoras que atuam no estado.

"Nossa proposta é apresentar instrumentos de combate a violência que podem ser replicados em nível macroregional em todo o país", explica uma das organizadoras do encontro, a secretária de Mulheres do Partido dos Trabalhadores, Andréa Cangussú.

Criado em 2009, durante a gestão do presidente Lula, o Consórcio de Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais é uma pessoa jurídica de direito público que se constituiu, a principio, a partir da união de quatro municípios - Belo Horizonte, Betim, Contagem e Sabará - em parceria com o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria Especial de Política para as Mulheres e da Universidade British Columbia (UBC), do Canadá.

