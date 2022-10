Justiça Eleitoral recolhe panfletos pró-Bolsonaro de comitê do PL em BH

Panfletos pró-Bolsonaro (foto) foram recolhidos pela Justiça Eleitoral (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 12/10/22)

Denúncia foi feita por meio de aplicativo

PL não vai recorrer

Agentes da Justiça Eleitoral recolheram, do comitê do Partido Liberal (PL), em Belo Horizonte, panfletos cujo conteúdo foi apontado como disseminador de "desinformações" e "fatos inverídicos". Os santinhos, produzidos para impulsionar a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição, acusam o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de ser favorável ao aborto e a legalizar "práticas imorais com crianças e animais".Os materiais foram apreendidos durante operação feita nessa segunda-feira (24/10). A ação ocorreu após determinação da juíza Raquel de Paula Soares, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).Os fiscais foram ao comitê, localizado na Avenida do Contorno, na Região Oeste de BH, por causa de uma denúncia sobre um banner pró-Bolsonaro com tamanho superior ao permitido pela legislação eleitoral. Em meio à apuração do caso, os panfletos acabaram confiscados.Segundo apurou o, os panfletos tinham tom de comparação. Enquanto Lula é associado a práticas criminosas, Bolsonaro é vendido como um candidato "a favor da vida" e defensor de "valores cristãos". Pacotes fechados, contendo diversos exemplares do papel, foram levados pelos fiscais.Apesar da apreensão, panfletos similares, distribuídos antes da fiscalização do TRE-MG, continuam circulando. Exemplares foram entregues nesta terça-feira (25/10), durante ato pró-Bolsonaro na Praça da Liberdade, na Savassi. Um dos protagonistas do evento é o empresário Luciano Hang, dono de uma rede de lojas de departamento "Constata-se nos aludidos artefatos, divulgação de fatos inverídicos, contendo desinformações, dentre eles, de que o candidato adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, persegue as igrejas e os cristãos", lê-se em trecho da decisão da juíza Raquel Soares. "Desse modo, é cabível a intervenção desta justiça especializada para coibir a divulgação de notícias falsas", completa a magistrada.A denúncia a respeito do tamanho da placa pró-Bolsonaro chegou à Justiça Eleitoral por meio do aplicativo Pardal, que serve para a apresentação de queixas sobre supostas irregularidades.Placas e adesivos podem ter, no máximo, 0,5m². Elementos com tamanho maior são considerados outdoors, tipo de propaganda vetada pela lei eleitoral.Segundo representantes da cúpula do PL em Minas Gerais, a placa ultrapassou o tamanho legal por causa das bordas brancas que circundam a foto de Bolsonaro presente no cartaz. O partido não vai recorrer do confisco dos panfletos e da ordem pela retirada da placa.'Estamos a cinco dias da eleição. Não há sentido de ficar discutindo isso na Justiça. Mandei tirar os dois centímetros a mais e mandei fazer (uma placa) como a lei determina. Não podemos parar o trabalho, que está sendo feito em um local maravilhoso", disse, ao, o presidente do PL em Minas Gerais, o ex-deputado José Santana.Segundo Santana, não há tempo para que o recurso seja julgado. "'Estamos decidindo o futuro do país. Não é uma mera eleição", defendeu. "O maior crime praticado pelo Supremo são essas decisões fora das prerrogativas que eles têm", continuou, em menção à anulação das condenações de Lula.No ano passado, a Suprema Corte concluiu que a Justiça Federal de Curitiba (PR) não tinha competência legal para julgar ações referentes à Operação Lava-Jato. A decisão tornou o ex-presidente elegível.