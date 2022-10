Hang participa de ato bolsonarista em BH: 'Sou um brasileiro censurado'

Hang se junta a outras personalidades bolsonaristas em BH, para protestar contra a 'censura' (foto: Matheus Muratori/EM/DA Press) O empresário Luciano Hang, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) , que tenta reeleição à Presidência da República nas eleições de 2022, protagonizou um ato bolsonarista na tarde desta terça-feira (25/10) em Belo Horizonte. Hang chegou à manifestação com a boca adesivada e se apresentou como uma pessoa censurada.





"Na bandeira do estado de liberdade fala sobre liberdade, liberdade antes que seja tarde. Eu, hoje, sou um brasileiro censurado há mais de 60 dias. Hoje, sou eu. Amanhã, será todos os brasileiros", iniciou Hang, que está fora das redes sociais desde 25 de agosto após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)





"Temos cinco dias para lutar pelo nosso país. Conclamo a todos vocês que estão aqui na Praça da Liberdade, a lutarem durante esses cinco dias pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus netos. Que país nós queremos para o futuro?", continuou.





Hang salientou o discurso consevador e falou, em três momentos, por cerca de cinco minutos totais. "Vamos juntos, dia 30, eleger Jair Messias Bolsonaro", finalizou, na terceira vez que discursou, esta após o hino nacional.

O ato, na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul da capital mineira, não reuniu muitas pessoas até 12h50 - tem previsão para acabar às 14h. Os presentes gritavam em apoio a Bolsonaro e contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , adversário de Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial.

Apoiadores de Jair Bolsonaro foram até a Praça da Liberdade para manifestar à favor do atual presidente com outras personalidades bolsonaristas (foto: Tulio Santos/EM/DA Press)





O evento contou com a presença, além de Hang, de personalidades bolsonaristas da internet. A mulher de Luciano Hang, Andrea Hang, também esteve presente.





Lula terminou à frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos em 2 de outubro. Já Bolsonaro teve 43,20%. Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6% dos votos. Lula recebeu 48,29%. Já em BH, o atual presidente pontuou 46,60%, contra 42,53% do ex-presidente - Lula governou o país de 2003 a 2010.





Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos. O segundo turno será realizado no domingo (30).