Organizações lançam carta em defesa do TSE no combate à desinformação

O documento aponta que a “disseminação de informações falsas e enganosas de forma rápida e em grande escala está comprometendo a democracia brasileira” e cita esquemas organizados para difundir a desinformação com publicações de divulgação orgânica e impulsionada.

Defendendo a ação do TSE, as organizações dizem que as plataformas digitais se mostram lenientes na restrição do compartilhamento de conteúdo falso. A carta cita especificamente a resolução aprovada pelo tribunal na semana passada que acelera a determinação da retirada de conteúdo falso da internet.

As eleições de 2022 têm sido marcadas por diversos recursos das campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedindo a retirada do ar de conteúdos com desinformação. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, chegou a afirmar que a corte lida, neste pleito, com a segunda geração de informações falsas. Especialistas ouvidos pelo Estado de Minas elogiam a ação do tribunal, mas apontam que a velocidade das respostas jurídicas não consegue acompanhar a dinâmica de circulação dos conteúdos na internet.