Bolsonaro sobre decisão do TSE: 'Meu lado está sendo muito prejudicado'

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca sua reeleição, fez um pronunciamento na noite desta quarta-feira (26/10) sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de negar o pedido para investigar irregularidades em inserções eleitorais em rádios. De acordo com o candidato, ele está sendo “muito prejudicado” e isso “desequilibra o processo democrático”.









Ele garantiu que o candidato que obtiver mais votos deva assumir a presidência, de forma justa. “Sabemos que está em cima, as eleições estão aí, mas um lado que é o meu está sendo muito prejudicado e não foi de agora. A gente espera que haja celeridade das autoridades de Brasília que eleições se decidam no voto. Aquele que tiver mais voto na urna deve assumir o cargo na data adequada”, afirmou.





A campanha de Bolsonaro entregou ao TSE um relatório acompanhado de um link público do Google Drive com acesso a uma planilha de horários que comprovaria que oito emissoras de rádios teriam reproduzido mais inserções a favor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que do presidente.