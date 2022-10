Não é verdade que Gusttavo Lima teve shows cancelados por apoio a Bolsonaro

Observatório dos Famosos

Cantor foi vítima de notícias falsas sobre cancelamento de shows (foto: Reprodução)

Gusttavo Lima está sendo vítima de fake news. Recentemente, em um vídeo editado mostra o público gritando contra Jair Bolsonaro em apresentação do Embaixador.

Além disso, a publicação afirma que três shows do Embaixador foram cancelados, por conta do posicionamento do artista. Contudo, o áudio é falso, e o verdadeiro foi feito durante a parada LGBT de Brasília.

A assessoria de Gusttavo Lima falou sobre o assunto com o portal O Antagonista, e revelou que não houve cancelamento de apresentações de Gusttavo Lima em nenhum estado.

