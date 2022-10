Fazendo picadinho do novo ato golpista de Bolsonaro; a "fraude" nas rádios

Deixe-me desenhar bem direitinho pra vocês, meus leitores queridos. Garanto que até Dilma Rousseff, nossa eterna estoquista de vento, conseguirá entender e explicar para os outros. Bora lá? Bem, primeiro é importante eu lembrar: absolutamente tudo o que segue abaixo é fato! Não é palpite, não é “diz que me diz”, não é opinião. É fato!

A empresa que fez a “auditoria” é uma fornecedora da Havan - sim, a do véio! - e não tem qualquer experiência no assunto. Aliás, foi fundada há menos de três anos. Além disso, usa um programa que não serve para porcaria nenhuma , senão causar confusão. Ele “ouve” mal, interpreta mal e conclui pior ainda. Não se trata, pois, de auditoria alguma.

Ah! Tem rádio comunicando ao TSE que jamais recebeu o material eleitoral, e por isso não o veiculou conforme deveria. Explico: a responsabilidade pela distribuição das inserções é do próprio PL (Partido Liberal), do ex-presidiário e mensaleiro Valdemar da Costa Neto, sócio do clã Bolsonaro na direção do partido. Ou seja, neste caso, a culpa é deles mesmos.