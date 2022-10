Bolsonarismo quer regular pesquisas, e petismo, a imprensa; são asquerosos

Pesquisas erram, mas pouco. E os políticos e governantes? (foto: Arte divulgada pela CNN Brasil) Cometi o terrível erro de ter votado, no segundo turno de 2018, em Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, e já me desculpei inúmeras vezes por isso. Atenção: já disse inúmeras vezes, também, que não me arrependo, pois era necessário expurgar o PT do Poder. Mas fato é que, meu voto-vômito, termo brilhantemente cunhado pela igualmente brilhante Cristina Serra , ajudou a abrir as porteiras dos estábulos e os portões do inferno por todo o Brasil.





Desde que assumiu, o amigão do Queiroz vem trabalhando diuturnamente - Dilma Rousseff, nossa eterna estoquista de vento, diria “noturnamente também”, hehe - contra a democracia brasileira, que já não é lá grande coisa. Investiu contra o Congresso Nacional (depois desistiu e fez como todos: comprou-o), investe contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a imprensa e absolutamente todo e qualquer sujeito ou instituição que não se ajoelhe e exalte o “mito”.





A mais nova - nem tão nova assim - frente de batalha autoritária são os institutos de pesquisas. Bolsonaristas pinçam, dentre centenas de acertos, os erros que lhes convêm, e investem ferozmente contra as empresas (exatamente como fazem com a imprensa, exceto aquela que lhes é servil, claro). Nestas eleições recentemente passadas, os institutos acertaram, como sempre, aliás, infinitamente mais do que erraram . Ainda assim, a turba do devoto da cloroquina não perdoa, e quer sangue.









O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros - aquele da denúncia de superfaturamento das vacinas, e que já foi denunciado por lavagem de dinheiro (R$ 5 milhões) - disse que vai propor uma lei para punir os institutos. Beleza! Que tal uma lei para punir políticos, governantes e servidores públicos que errarem? Que tal propor uma lei que impeça, ou ao menos puna de fato, orçamento secreto, peculato, uso indevido do cartão corporativo (motociatas, passeios de jet ski e no Beto Carrero) etc.?





O maior risco do bolsonarismo - e este risco aumentou tremendamente com a eleição de uma horda de reacionários, intolerantes e extremistas que se elegeu pela devoção ao marido da Micheque ( e os 90 mil reais do Queiroz, hein? ) - é a escalada institucionalizada, via Congresso Nacional, de leis autoritárias como a citada acima. Pior. Com o domínio das duas Casas (Câmara e Senado), abre-se a possibilidade de interferência real no STF, inclusive com o aumento do número de ministros.